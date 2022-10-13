За три дні російські обстріли зруйнували на Сумщині три електростанції

Наразі на Сумщині повністю відключені від електропостачання 7633 абоненти. За три останні доби росіяни зруйнували в області три електростанції.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Енергосистема лишається нестабільною, тривають аварійні відключення. Тобто - позапланові. Отже, скласти графік енергетикам поки технічно неможливо”, - повідомив Живицький.

Він наголосив, що при віялових відключеннях відсутність електроенергії обіцяють не більше 2 годин поспіль.

Живицький закликав з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 споживати мінімум електроенергії, щоб дати можливість утримати мережу та швидше стабілізувати ситуацію.

Як раніше повідомлялось, з 10 жовтня на території Сумської області з метою зменшення навантаження на енергомережу не працюватиме вуличне освітлення.