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За день російські окупанти 12 разів обстрілювали Сумщину, - Живицький

Сумську область обстрілювали, зокрема, із артилерії та мінометів.

За день російські окупанти 12 разів обстрілювали Сумщину, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 12 жовтня, російські війська обстріляли територію п’яти громад Сумської області. Було зафіксовано понад 100 прильотів по населеним пунктам області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Середино-Будська громада: один мінометний і три артилерійські обстріли: 6, 12 приходів, 10 і 10 відповідно”, - повідомив Живицький. 

Також по Миропільській громаді було 3 приходи з САУ та 15 приходів з артилерії.

Хотінська громаду обстріляли з мінометів, 10 приходів, а по Шалигінській громаді було 6 приходів.

Крім того, окупанти чотири рази обстріляли Білопільську громаду. Ворожий БПЛА скинув боєприпас на один з населених пунктів. Було зафіксовано два мінометні обстріли - 10 і 32 приходи, і 15 приходів з АГС.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна відновлюється після російських терористичних атак.

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