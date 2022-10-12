За день російські окупанти 12 разів обстрілювали Сумщину, - Живицький

Сьогодні, 12 жовтня, російські війська обстріляли територію п’яти громад Сумської області. Було зафіксовано понад 100 прильотів по населеним пунктам області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Середино-Будська громада: один мінометний і три артилерійські обстріли: 6, 12 приходів, 10 і 10 відповідно”, - повідомив Живицький.

Також по Миропільській громаді було 3 приходи з САУ та 15 приходів з артилерії.

Хотінська громаду обстріляли з мінометів, 10 приходів, а по Шалигінській громаді було 6 приходів.

Крім того, окупанти чотири рази обстріляли Білопільську громаду. Ворожий БПЛА скинув боєприпас на один з населених пунктів. Було зафіксовано два мінометні обстріли - 10 і 32 приходи, і 15 приходів з АГС.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна відновлюється після російських терористичних атак.