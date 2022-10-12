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Японія тиснутиме на Росію, аби та відмовилася від своїх загарбницьких планів, - Мацуда на зустрічі з Машовцем

Країна продовжить підтримувати нашу державу на міжнародній арені.

Японія тиснутиме на Росію, аби та відмовилася від своїх загарбницьких планів, - Мацуда на зустрічі з Машовцем
Фото: ОПУ

Японія здійснюватиме вплив на Росію, щоб змусити її відмовитися від своїх загарбницьких планів.

Про це заявив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда під час зустрічі з заступником глави Офісу Президента Романом Машовцем, йдеться на сайті глави держави.

За словами посла, його країна надалі активно підтримуватиме Україну на міжнародній арені.

Машовець розповів Мацуді про ситуацію на фронті, плани і характер дій російських окупаційних військ, мобілізацію в РФ, спробу анексії українських територій та перспективу розвитку ситуації.

Також співрозмовники приділили особливу увагу останнім масованим ракетно-авіаційним ударам Росії по українських містах і цивільних об’єктах критичної інфраструктури.

Заступник глави ОПУ подякував Японії за незмінну підтримку та допомогу Україні у протистоянні російській агресії. З послом домовилися проводити регулярні зустрічі, щоб обмінюватися думками та ініціативами для прискорення відновлення територіальної цілісності й суверенітету України.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, нещодавно стадо відомо, що Японія ініціюватиме нові санкції країн G7 проти Росії.

Тим часом у Росії запанікували через те, що японські сили самооборони використали під час навчань РСЗВ HIMARS.

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