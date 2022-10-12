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До Києва прибув очільник МАГАТЕ

Напередодні він зустрівся з Володимиром Путіним.

До Києва прибув очільник МАГАТЕ
Фото: Twitter/ Rafael MarianoGrossi

Генеральний секретар Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Києва.

Про це Гроссі написав у своєму Twitter.

Він має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

"Після зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Продовжуються роботи зі створення зони охорони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - йдеться в дописі Гроссі.

Нагадаємо, вчора генсек МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і обговорив створення зони безпеки довкола станції.

Сьогодні Гроссі повідомив, що зовнішнє живлення на Запорізькій атомній електростанції відновлене після чергових обстрілів.

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