До Києва прибув очільник МАГАТЕ

Генеральний секретар Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Києва.
Про це Гроссі написав у своєму Twitter.
Він має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським щодо ситуації на Запорізькій АЕС.
"Після зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Продовжуються роботи зі створення зони охорони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - йдеться в дописі Гроссі.
Нагадаємо, вчора генсек МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і обговорив створення зони безпеки довкола станції.
Сьогодні Гроссі повідомив, що зовнішнє живлення на Запорізькій атомній електростанції відновлене після чергових обстрілів.