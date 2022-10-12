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Гендиректор МАГАТЕ заявив про відновлення зовнішнього живлення на ЗАЕС (оновлено)

“Потрібно якомога швидше встановити охоронну зону навколо Запорізькій АЕС”.

Гендиректор МАГАТЕ заявив про відновлення зовнішнього живлення на ЗАЕС (оновлено)
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Зовнішнє живлення на Запорізькій атомній електростанції відновлене.

Про це заявив у Twitter гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

“Мені повідомила наша команда на місці, що зовнішнє живлення ЗАЕС відновлено. Оператор ЗАЕС заявив, що сьогоднішній ранковий збій був спричинений обстрілом на дальній підстанції, підкреслюючи, наскільки ненадійною є ситуація”, – йдеться у повідомленні.

 

Гроссі наголосив, що необхідно якомога швидше встановити охоронну зону навколо Запорізькій АЕС.

Оновлено. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що українські фахівці відновили роботу високовольтної лінії зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. 

Зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, після чого відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском резервних дизель-генераторів.

 

 “Українські фахівці знайшли технічне рішення, як відновити роботу лінії зв’язку, – і живлення власних потреб станції знову здійснюється від енергосистеми України”, – розповів він. 

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