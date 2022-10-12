Розпочалось шосте засідання "Рамштайн", – Резніков

Сьогодні у Брюсселі розпочалось шосте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Розпочинаємо роботу в рамках оборонної Контактної групи України – "Рамштайн 6" та НАТО на рівні міністрів оборони. Також маємо важливі двосторонні зустрічі. Пункт №1 сьогоднішнього порядку денного – посилення української протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм. Слідкуйте за новинами", – йдеться у повідомленні.

Our work begins within the framework of the Ukraine Defense Contact Group #Ramstein 6 and the @NATO Defense Ministerial. Also having important bilateral meetings.

Item #1 on today’s agenda is strengthening 🇺🇦 air defence.

Feeling optimistic. Stay tuned! pic.twitter.com/ZgmLdM4E45 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022

Нагадаємо, 12-13 жовтня у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи щодо України ("Рамштайн-6") під егідою США.