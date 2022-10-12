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Розпочалось шосте засідання "Рамштайн", – Резніков

Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Розпочалось шосте засідання "Рамштайн", – Резніков
Фото: CNN

Сьогодні у Брюсселі розпочалось шосте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Розпочинаємо роботу в рамках оборонної Контактної групи України – "Рамштайн 6" та НАТО на рівні міністрів оборони. Також маємо важливі двосторонні зустрічі. Пункт №1 сьогоднішнього порядку денного – посилення української протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм. Слідкуйте за новинами", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 12-13 жовтня у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи щодо України ("Рамштайн-6") під егідою США.

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