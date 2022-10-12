Повітряни Сили знищили чотири російські вертольоти за 18 хвилин

Кількість знищеної техніки може бути більшою.

Повітряні Сили України знищили щонайменше чотири ударні російські вертольоти (імовірно Ка-52) за 18 хвилин. Про це йдеться у повідомленні ПС.

"З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку", - повідомляють військові.

За попередніми даними, один вертоліт впав на звільненій від росіян території, решта – за лінією фронту.

Повідомляється, що бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому кількість знищеної техніки може збільшитись.

Нагадаємо, за останні дві дні Росія застосувала масований ракетний обстріл по території України — було випущено понад сотню крилатих ракет: 84 ракети 10 жовтня та 28 ракет 11 жовтня. Більшість із них були знищені.