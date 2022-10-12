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Уранці росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Кам’янського району Дніпропетровщини

Чергова атака на область.

Уранці росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Кам’янського району Дніпропетровщини
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання.

“Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо”, – закликав голова ОВА.

 

Нагадаємо, вчора внаслідок ракетних обстрілів на Дніпропетровщині був запроваджений режим тотальної економії електроенергії.

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