Уранці росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Кам’янського району Дніпропетровщини

Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання.

“Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо”, – закликав голова ОВА.

Нагадаємо, вчора внаслідок ракетних обстрілів на Дніпропетровщині був запроваджений режим тотальної економії електроенергії.