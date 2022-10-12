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Обстріл Запоріжжя: рятувальники дістали родину з-під завалів

В одному із селищ російська ракета влучила в житловий будинок та господарчі споруди.

Обстріл Запоріжжя: рятувальники дістали родину з-під завалів
Фото: Скріншот відео

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували родину, яка опинилася під завалами, внаслідок ракетного удару Росії. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як повідомлялося, вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. В одному із селищ ракета влучила в житловий будинок та господарчі споруди.

У результаті руйнувань опинилася заблокованою родина, яка ховалася у погребі. Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, дістали з-під завалів жінку, чоловіка та дитину.

"Медична допомога врятованим, на щастя, не знадобилася. Від ГУ ДСНС залучалося 11 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300.

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