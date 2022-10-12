​За добу росіяни запустили по Україні одну балістичну та 28 крилатих ракет, - Генштаб

Розпочалася 231-ша доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони та намагається наступати на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Росіяни обстрілюють позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.

Противник завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував 14 іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, 20 із цих БПЛА знищено.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Олександр Лукашенко заявляє про готовність Білорусі надати допомогу РФ у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс РБ вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з 20 танків Т-72.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області;

– Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області; на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне;на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;

– Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне;на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка;

– Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

У Херсонській області окупанти продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів та перереєстровують їх на себе за російським законодавством.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей РФ.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 12 пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об’єктів ворога.