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На півдні ліквідовано склад боєприпасів, пункт управління та вузол зв’язку окупантів

Знищено 23 рашистів та безпілотник “Шахед”.

На півдні ліквідовано склад боєприпасів, пункт управління та вузол зв’язку окупантів
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Збройні сили України завдали 9 авіаційних ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань.

За їхніми результатами знищено 23 рашистів, вантажний і броньований автомобіль та безпілотник “Шахед”.

Також ліквідовано склад боєприпасів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового.

Суттєво пошкоджено два ворожі самохідні артилерійські установки “Гвоздика” та БТР.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення до 11 жовтня російська армія втратила на війні в Україні 63 110 військових. 10 жовтня ЗСУ ліквідували близько 240 окупантів та багато військової техніки, зокрема 9 танків, літак і 46 крилатих ракет.

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