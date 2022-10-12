Зеленський обговорив з Маріо Драґі ракетний терор з боку росіян

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

“Поінформував про наслідки ракетного терору з боку РФ. Подякував за послідовну вагому підтримку”, – йдеться у повідомленні.

Сторони скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема саміту “Великої сімки”.