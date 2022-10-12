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Зеленський обговорив з Маріо Драґі ракетний терор з боку росіян

Сторони скоординували позиції напередодні саміту “Великої сімки”.

Зеленський обговорив з Маріо Драґі ракетний терор з боку росіян
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі

Про це Зеленський написав у Твіттері.

“Поінформував про наслідки ракетного терору з боку РФ. Подякував за послідовну вагому підтримку”, – йдеться у повідомленні. 

Сторони скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема саміту “Великої сімки”.

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомили, що італійський уряд ухвалив рішення передати Україні чергову, п’яту, партію військової допомоги.

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