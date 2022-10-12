Зеленський обговорив з Маріо Драґі ракетний терор з боку росіян

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.
Про це Зеленський написав у Твіттері.
“Поінформував про наслідки ракетного терору з боку РФ. Подякував за послідовну вагому підтримку”, – йдеться у повідомленні.
Сторони скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема саміту “Великої сімки”.
Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомили, що італійський уряд ухвалив рішення передати Україні чергову, п’яту, партію військової допомоги.
Провів розмову з Прем'єр-міністром 🇮🇹 #МаріоДраґі. Поінформував про наслідки ракетного терору з боку РФ. Подякував за послідовну вагому підтримку. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема саміту #G7.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2022