На окупованій Херсонщині мешканців закликають доносити на сусідів, які чекають ЗСУ

На окупованій території Херсонської області стимулюють практику доносів, закликаючи здавати сусідів, які чекають ЗСУ.Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Виїзд з окупованих територій все ще заблокований рашистами. Нова система пропусків працює під настрій загарбників, черги, обмежений проїзд, знущання над людьми. Росіянам потрібна картинка, як “добре” на Херсонщині після “референдуму” і потрібні цивільні, щоб ховатись”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжили канікули в школах і активно запрошують дітей виїжджати на відпочинок в росію та окупований Крим.

“Сальдо і Стремоусов запевняють, що все під контролем. Але мовчать про переповнені лікарні, щоденні знищення складів, нестачу підкріплення, плани евакуації, які роздали приближенним і про провали російської армії. Ну що ж – хай підбирають слова для чергового жесту доброї волі”, – додав Хлань.

За його словами, окупаційні адміністрації забороняють виставляти українські рахунки за комірне, за порушення лякають “жесткими мерами”.

“Відстежують тих підприємців, які не хочуть брати рублі, а також пропонують активно на них жалітись. Стимулюють практику доносів, закликаючи здавати сусідів, які чекають ЗСУ. Продовжують залякуваннями насаджувати свій “руський мір”, – додав він.

Хлань підкреслив, що російські військові мародерять. У Херсоні захопили пивоварню “Дрофа”, про що повідомили власники, викрадають автівки у цивільних.