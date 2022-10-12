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На окупованій Херсонщині мешканців закликають доносити на сусідів, які чекають ЗСУ

"Продовжують залякуваннями насаджувати свій “руський мір”.

На окупованій Херсонщині мешканців закликають доносити на сусідів, які чекають ЗСУ
Фото: Скріншот з відео

На окупованій території Херсонської області стимулюють практику доносів, закликаючи здавати сусідів, які чекають ЗСУ.Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Виїзд з окупованих територій все ще заблокований рашистами. Нова система пропусків працює під настрій загарбників, черги, обмежений проїзд, знущання над людьми. Росіянам потрібна картинка, як “добре” на Херсонщині після “референдуму” і потрібні цивільні, щоб ховатись”, – йдеться у повідомленні. 

Окупанти продовжили канікули в школах і активно запрошують дітей виїжджати на відпочинок в росію та окупований Крим. 

“Сальдо і Стремоусов запевняють, що все під контролем. Але мовчать про переповнені лікарні, щоденні знищення складів, нестачу підкріплення, плани евакуації, які роздали приближенним і про провали російської армії. Ну що ж – хай підбирають слова для чергового жесту доброї волі”, – додав Хлань.

За його словами, окупаційні адміністрації забороняють виставляти українські рахунки за комірне, за порушення лякають “жесткими мерами”.

“Відстежують тих підприємців, які не хочуть брати рублі, а також пропонують активно на них жалітись. Стимулюють практику доносів, закликаючи здавати сусідів, які чекають ЗСУ. Продовжують залякуваннями насаджувати свій “руський мір”, – додав він. 

Хлань підкреслив, що російські військові мародерять. У Херсоні захопили пивоварню “Дрофа”, про що повідомили власники, викрадають автівки у цивільних. 

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