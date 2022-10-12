РФ розповсюджує фейк про велику пожежу на Київській гідроакумулювальній електростанції

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що "на території Польщі, Литви та України створюються терористичні групи".

Ворожі Telegram-канали повідомили, що після “прильоту” у Вишгороді “розпочалася велика пожежа на Київській гідроакумулювальній електростанції”.

Однак така інформація не відповідає дійсності, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель повідомив, що “… на території Польщі, Литви та України створюються терористичні групи, які підтримують спецслужби країн Заходу”.

Окремі ЗМІ РФ дезінформують, що “масовані пуски ракет російська сторона сьогодні не здійснювала, а всі подібні повідомлення створюються Центрами ІПсО лише з однією метою – повідомити, що нібито випущені ракети успішно збиті”.

Нагадаємо, співробітники Кіберполіції викрили ботоферму, котра нараховувала понад 50 тис. ботів у соціальних мережах та поштових сервісах. За інформацією поліції, вона поширювала фейки та пропаганду про війну в Україні.