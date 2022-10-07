Маніпуляція МЗС окупантів про “референдуми”: закликаємо держави-члени ООН прийняти нову неминучу реальність

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що російські війська на криворізькому напрямку не “здавали” Давидів Брід, Велику Олександрівку та Дудчани.

По це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Окупанти нібито “просто перегрупувалися” для збереження військ.

Ще одна дезінформація від росіян – у Міністерстві закордонних справ країни-агресора заявили, що “трагедія України, що перетворилась на інструмент Заходу щодо реалізації своїх геополітичних амбіцій, стала найгострішою проблемою для глобальної системи контролю над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження”.

Представник МЗС К. Воронцов заявив зі свого боку, що Москва закликає ООН ухвалити підсумки “референдумів про входження окупованих територій України до складу РФ”. “Закликаємо держави-члени ООН прийняти нову неминучу реальність, продиктовану життям, яка спирається на вільне волевиявлення людей”, – маніпуляє він.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ буде “радитися з жителями Запорізької та Херсонської областей щодо адміністративних кордонів, в яких ці регіони приєдналися до країни, оскільки це залежатиме від їхньої волі”.