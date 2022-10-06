Головне за день. Четвер, 6 жовтня

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, відбиті ворожі атаки на Донеччині, відставка голови НБУ, восьмий пакет антиросійських санкцій ЄС, стрілянина в дитсадку в Таїланді. Яким запам’ятається 225-й день повномасштабної війни.

Збройні сили України за останній час звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

"Маємо досить переконливі успіхи, напрямки не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі", – повідомила на брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

"Українські Сили оборони просуваються, на кількох напрямках заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів", – зазначила вона.

Наталя Гуменюк додала, що ворог натомість обстрілює звільнені території і тилові райони із РСЗВ і важкої артилерії. Вони завдають пошкоджень інфраструктурі, призводять до поранень, що тисне на місцеве населення.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупаційні війська намагаються утримати тимчасово захоплені території та зірвати активні дії Сил оборони. Також не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка. Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях росіян. Було підтверджено ураження одного опорного пункту, п'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п'яти зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять БпЛА ворога, серед яких - два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6-го жовтня – в нашій новині.

Сьогодні зранку чотири літаки Ту-22 М3 завдали удару по Україні із повітряного простору Білорусі. Попередній раз із території Білорусі авіація била по українцях 28 серпня.

Воєнно-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу агресору у війні проти України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

У ніч на 6 жовтня російська армія вперше від початку повномасштабного вторгнення застосувала іранські дрони-камікадзе в Харкові.

Перші три дрони вдарили по місту о 02:30, ще один – о 04:40, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"На одному місці ми зафіксували і вилучили двигун від цього дрона, плату та інші частини. За наявними речовими доказами – так, це вперше. Однак до цього територію Салтівського району було атаковано з невідомого для нас озброєння. Там також ми вилучили плату з позначеннями на іноземній мові", – додав він.

Як розповів в ефірі Українського Радіо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни атакували Харківщину з Бєлгорода.

"Драматизувати ситуацію з дронами не варто. Це не таке вже потужне озброєння, в арсеналі у ворога є «Іскандери», є ракети Х-22, які найбільш руйнівні. Не найбільше зло ці «Шахіди», вони будуть знищуватися", – наголосив Ігнат.

Парламент проголосував за звільнення голови Національного банку України Кирила Шевченка.

Сам Шевченко, якому САП та НАБУ оголосили підозру про скоєння злочину у період керівництва в Укргазбанку, був відсутній на засіданні. Раніше він подав заяву про відставку у зв’язку зі станом здоров’я.

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Андрія Пишного на посаду глави Національного банку України.

У відповідь на війну з Україною, незаконну анексію українських територій внаслідок псевдореферендумів та ядерні погрози Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Зазначається, що восьмий пакет санкцій запроваджує нові заборони на імпорт з ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій, а російську економіку – європейських послуг та досвіду.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Цей пакет також закладає основу необхідної правової бази для запровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7.

Подробиці – в нашій новині.

У Таїланді колишній поліцейський розстріляв у дитячому садку 22 дитини і 12 дорослих. Чоловік відкрив вогонь по дітях, коли вони спали.

Премʼєр-міністр доручив усім службам вжити заходів для затримання злочинця. За даними локальних медіа, стрілок убив себе і свою родину.

Таїланд має високий рівень володіння зброєю порівняно з іншими країнами регіону, але офіційні цифри не включають величезної кількості нелегального озброєння, значну кількість якого роками завозили через кордон з охоплених конфліктами територій сусідів.

Масові стрілянини у країні трапляються рідко, але в 2020 році солдат убив щонайменше 29 людей і поранив 57 під час атаки в чотирьох різних місцях.

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Анні Ерно. Премія присуджена "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті", йдеться у твіттері премії.

"Цьогорічна лауреатка з літератури Енні Ерно сказала, що письменництво – це політичний акт, який відкриває нам очі на соціальну нерівність. Для цього вона використовує мову як ніж, як вона це називає, щоб розірвати завіси уяви", – зазначили в комітеті премії.

Цьогоріч Польська академія наук висувала номінантом українського письменника Сергія Жадана.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!