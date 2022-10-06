Сьогодні в нас день активної дипломатії. Інформуємо партнерів про чергові прояви російського терору. Про ракетні удари по Запоріжжю та інших містах України. Про застосування іранських безпілотників проти наших людей та інфраструктури.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо. А нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх справді не було”, - запевнив президент.

Зеленський зазначив, що тільки за час від 1 жовтня й тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Є успіхи й на східному напрямку.

“Обов’язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива – очевидна. Очевидно й те, що цим шляхом ще належить пройти. Ще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу й міжнародне право”, - наголосив Володимир Зеленський.

Сьогодні президент спілкувався з представниками політичних, бізнесових та експертних кіл Австралії. Відчув повну підтримку та зацікавленість у нашій перемозі. До речі, Австралія входить у топ-10 країн, які надають нам оборонну допомогу. Це дуже вагомий внесок у захист нашої держави, міжнародного правопорядку та людяності як такої.

Також він звернувся до провідних європейських лідерів на саміті Європейської політичної спільноти, що відбувся сьогодні у Празі. Закликав їх зробити все для того, щоб цей наш новий формат співпраці у Європі, який об’єднує різні держави: від Ісландії до Азербайджану, від Іспанії до Туреччини, – міг стати не просто об’єднанням політиків, а об’єднанням миротворців. Європа потребує спільноти тих, хто вміє захищати мир і ставити на місце будь-яких терористів.

Володимир Зеленський нагадав, що цими днями Європейський Союз рухається до запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії. Зокрема в цьому пакеті передбачається обмеження морського транспортування російської нафти та створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави-терориста. Це добре. Але це тільки початок.

“Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу. Щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено”, - зазначив Зеленський.

Сьогодні в Києві голова держави зустрівся із Самантою Пауер, керівницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Обговорили наявні та перспективні програми нашої співпраці, реалізацію нашого плану швидкої відбудови України. Головний наголос у цих програмах – це безпека. І ми скоро представимо суспільству цей новий безпековий підхід до нашої цивільної інфраструктури. Президент подякував пані Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема для теплопостачання.

“Провів сьогодні ж зустріч із керівником МАГАТЕ Гроссі, який прибув до Києва. Зрозуміло, що наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції. Але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України й не тільки в контексті радіаційної безпеки. Звичайно, будь-які рішення поточного керівника Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, глупими. Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не ЮКОС чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Тільки українські фахівці можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. І було важливо почути від пана Гроссі, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це – українська власність. Була, є й буде. Зараз на станції близько 500 окупантів. А це не що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє. І я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію”, - наголосив очільник України.

Зеленський підкреслив, що якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо, зокрема, експортувати до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, і для нас, українців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив на сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД), що Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців.