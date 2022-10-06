Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський відзначив важливість звіту місії МАГАТЕ за підсумками відвідання Запорізької АЕС та подякував за допомогу Гроссі у звільненні гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.
Президент наголосив, що рішення очільника країни-агресора Володимира Путіна передати ЗАЕС у власність Росії є фактично міжнародним рейдерством і має бути засуджене з боку МАГАТЕ.
"Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це - рейдерство", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку станції, України та Європи є повна демілітаризація території. Наразі там перебуває майже 500 російських військових.
Гроссі зазначив, що рішення Путіна щодо ЗАЕС є порушенням міжнародного права.
Генсек МАГАТЕ наголосив, що агентство контактуватиме лише з Україною щодо всіх питань, які пов'язані з Запорізькою АЕС.
Нагадаємо, раніше Рафаель Гроссі звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.
У МАГАТЕ повідомили, що Ігор Мурашов, звільнений з російського полону, не зможе більше очолювати Запорізьку АЕС. Наразі він перебуває зі своєю родиною.