МАГАТЕ з усіх питань щодо станції буде контактувати лише з Україною, заявив генсек агентства.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський відзначив важливість звіту місії МАГАТЕ за підсумками відвідання Запорізької АЕС та подякував за допомогу Гроссі у звільненні гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Президент наголосив, що рішення очільника країни-агресора Володимира Путіна передати ЗАЕС у власність Росії є фактично міжнародним рейдерством і має бути засуджене з боку МАГАТЕ.

Фото: ОПУ

"Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це - рейдерство", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку станції, України та Європи є повна демілітаризація території. Наразі там перебуває майже 500 російських військових.

Гроссі зазначив, що рішення Путіна щодо ЗАЕС є порушенням міжнародного права.

Генсек МАГАТЕ наголосив, що агентство контактуватиме лише з Україною щодо всіх питань, які пов'язані з Запорізькою АЕС.

Нагадаємо, раніше Рафаель Гроссі звернувся до Ради безпеки ООН із пропозицією створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

У МАГАТЕ повідомили, що Ігор Мурашов, звільнений з російського полону, не зможе більше очолювати Запорізьку АЕС. Наразі він перебуває зі своєю родиною.