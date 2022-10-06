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Від початку жовтня ЗСУ звільнили від росіян 29 населених пунктів Херсонщини, - Хлань

Окупанти намагаються тікати з області й переміститися на лівий берег Дніпра, аби мати можливість відходу на Крим.

Від початку жовтня ЗСУ звільнили від росіян 29 населених пунктів Херсонщини, - Хлань
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Від початку жовтня Збройні Сили України звільнили від російських загарбників 29 населених пунктів.

Про це повідомив у Facebook радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За його словами, в деяких громадах області поранених рашистів розселяють у будинках жителів, виганяючи людей на вулицю. Важкопоранених окупантів свої ж кидають або вбивають.

"Російські військові намагаються тікати з Херсонщини, переміститись на лівий берег, щоб мати можливість у разі чого втекти в Крим. Стремоусов і Сальдо такої нагоди не мають, навіть якщо хочуть. Бо вони тепер заручники Кремля і щоб не сталось Кирило буде виїжджати на об’єкти для пропагандистських відео і знімати своє кіно", - додав Хлань.

Він зазначив, що кожного дня на Херсонщині фіксують "прильоти" по позиціях росіян - у Каховці, Херсоні, Олешках.

"Мости та переправи під вогневим контролем. У орків паніка, люди понад усе чекають ЗСУ. Новоприбулі мобілізовані росіяни дзвонять сім’ям і прощаються, застерігають рідних ні в якому разі не їхати на цю війну, бо зустрінуть тут пекло", - підкреслив радник голови ОВА.

Хлань також повідомив, що чоловікам Херсонщини доводиться переховуватися, аби не бути мобілізованим в росармію. 

Тим часом у школах окупанти оголосили канікули і запрошують дітей на "оздоровлення" в Крим. Радник очільника Херсонщини зауважив, що аналогічна ситуація була на Харківщині. Тоді дітей забрали і не повернули.

Нагадаємо, за інформацією військових, ЗСУ за останній час звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

У британському Міноборони повідомили, що українська армія 2 жовтня почала нову фазу деокупації в області. Просуваючись на південь, оборонці відсунули лінію фронту ще на 20 км, в основному рухаючись уздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра.

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