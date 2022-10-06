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Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів громади Сумщини

Пошкоджено приватні будинки, газову трубу та лінію електропостачання.

Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів громади Сумщини
Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Російські окупаційні війська сьогодні обстріляли з артилерії та мінометів громади Сумщини.

Про це повідомляє у Facebook оперативно-тактичне угруповання "Суми".

Близько 13.00 було зафіксовано артилерійський обстріл Юнаківської громади. Приблизно о 15.00 під артилерійський обстріл та обстріл РСЗВ потрапила Краснопільська ОТГ.

"Після 17.00 по Миропільській ОТГ Сумського району здійснено мінометний обстріл околиць та ділянок місцевості. Було нараховано 20 приходів калібру М120, через що внаслідок обстрілу осколками та ударною хвилею пошкоджено конюшню та 7 приватних будинків на західній околиці села (в районі кінної ферми) (вибито вікна, пошкоджена покрівля, повалені паркани, посічені фасади)", - розповіли військові.

Осколки та ударна хвиля від вибухів пошкодили в Юнаківській громаді приватний будинок, газову трубу та лінію електропостачання. Також було повалено паркан та посічено фасад двоповерхового багатоквартирного будинку. 

На щастя, потерплих серед цивільного населення немає.

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Суми"

Нагадаємо, за минулу добу рашисти з безпілотників скинули чотири вибухові пристрої на територію Семенівської громади Сумщини. 

Того ж дня росіяни здійснили три обстріли території Есманської та Середино-Будської громад області.

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