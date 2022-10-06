​За тиждень українські захисники знищили 24 ворожі дрони-камікадзе із 46, - Громов

Із 30 вересня по 6 жовтня Сили оборони України знищили 24 дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає пресслужба Міноборони.

За цей період Росія застосувала для атак на військові об’єкти, цивільну інфраструктуру та позиції українських військ 46 таких безпілотники.

"Цієї ночі силами й засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом з початку застосування противником БпЛА типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено", - додав Громов.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення росармія застосувала іранські дрони-камікадзе.

Напередодні рашисти атакували місто Біла Церква Київської області, попередньо, іранськими Shahed-136.