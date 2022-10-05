КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України
КНДР підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією
Дмитро Кулеба відповів Ілону Маску на його опитування стосовно війни з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий

Зайнялися пожежі на об’єктах інфраструктури.

Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Обстріл Білої Церкви, ілюстративне фото
Фото: пресслужба поліції

Окупанти атакували місто Біла Церква Київської області, попередньо, іранськими дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Унаслідок обстрілів сталися пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Екстрені служби вже на місці, працюють. 

Інформація про руйнування та потерпілих з’ясовується.

“Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких. Повітряна тривога триває!”, – закликав Кулеба.

Нагадаємо, російські війська завдали авіаудару по Білій Церкві ще у березні, коли було пошкоджено понад 20 житлових будинків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також