Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий

Окупанти атакували місто Біла Церква Київської області, попередньо, іранськими дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Унаслідок обстрілів сталися пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Екстрені служби вже на місці, працюють.

Інформація про руйнування та потерпілих з’ясовується.

“Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких. Повітряна тривога триває!”, – закликав Кулеба.

Нагадаємо, російські війська завдали авіаудару по Білій Церкві ще у березні, коли було пошкоджено понад 20 житлових будинків.