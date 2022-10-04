За день росіяни обстріляли три громади Сумської області, - Живицький

Сумщину цього дня обстрілювали з САУ.

За сьогодні, 4 жовтня, російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“За звітній період росіяни двічі обстрілювали території Юнаківської, Хотінської та Білопільської громад”, - повідомив він.

Живицький уточнив, що по території Сумщини було здійснено 25 пострілів з САУ.

На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, на території РФ, на відстані близько 120 км від кордону із Сумщиною, знаходяться російські новобранці. Вони наразі знаходяться у навчальних центрах, і немає інформації, на який напрямок їх перекинуть.