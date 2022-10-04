Ще один населений пункт Херсонщини звільнили від росіян українські десантники.

Про це повідомили на Facebook-сторінці в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. Так, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині. Далі буде, обіцяють українські десантники!", - йдеться в дописі.

Військові також оприлюднили відео з деокупованої Малої Олександрівки.

Нагадаємо, нині стало відомо, що бійці підняли український прапор у селі Давидів Брід.

А вчора стяг з'явився і в селі Миролюбівка Херсонської області.