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Село Мала Олександрівка на Херсонщині звільнене від російських окупантів, - командування ДШВ

У населеному пункті замайорів український прапор.

Село Мала Олександрівка на Херсонщині звільнене від російських окупантів, - командування ДШВ
Фото: EPA/UPG

Ще один населений пункт Херсонщини звільнили від росіян українські десантники.

Про це повідомили на Facebook-сторінці в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. Так, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині. Далі буде, обіцяють українські десантники!", - йдеться в дописі.

Військові також оприлюднили відео з деокупованої Малої Олександрівки.

Нагадаємо, нині стало відомо, що бійці підняли український прапор у селі Давидів Брід.

А вчора стяг з'явився і в селі Миролюбівка Херсонської області.

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