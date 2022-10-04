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На Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Сумщину виділили найбільше коштів для швидкого відновлення

Загалом з державного бюджету спрямували чотири мільярди гривень.

На Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Сумщину виділили найбільше коштів для швидкого відновлення
Фото ілюстративне
Фото: Дмитро Живицький/Сумська ОДА

На швидке відновлення постраждалих від війни регіонів виділили 4 млрд грн. Найбільше коштів спрямували для Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що відновлення пошкодженої окупантами комунальної та енергетичної інфраструктури (передусім - на деокупованих територіях) - це один з пріоритетних напрямків роботи уряду.

Наразі завершено відповідні роботи на майже на двох тисячах об’єктів.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов заявляв, що Україна потребує мінімум $17 млрд для швидкого відновлення.

В липні в Україні створили Оперативний штаб із забезпечення держави будівельними матеріалами.

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