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Російський Газпром скоротив експорт до країн “далекого зарубіжжя” на 40%

З початку року експорт газу до країн “далекого зарубіжжя” впав на 58,9 млрд кубометрів.

Російський Газпром скоротив експорт до країн “далекого зарубіжжя” на 40%
Фото: Газпром

Російський Газпром у січні-вересні 2022 року видобув 313,3 млрд кубометрів газу. Це на 64,8 млрд кубометрів (17,1%) менше, ніж в аналогічний період минулого року. 

Про це компанія повідомляє у Telegram.

Зазначається, що експорт до країн "далекого зарубіжжя" за вказаний період впав на 40,4% або на 58,9 млрд кубометрів – до 86,9 млрд куб. м.

Однак зростає експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" у рамках двостороннього довгострокового контракту між Газпромом і CNPC.

 

"У вересні зафіксовано два історичні максимуми добового обсягу експорту за весь час поставок", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня Газпром зупинив роботу “Північного потоку” на невизначений термін. Газовий монополіст пояснював це несправностями єдиної газової турбіни, які необхідно було усунути.

До слова, видання Bloomberg писало про те, що Європа готова пережити зиму без російського газу. 

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