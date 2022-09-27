​Bloomberg: Європа готова пережити зиму без російського газу

Цієї зими Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу, ніж минулого року. Завдяки цьому вдасться компенсувати поставки газу з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що наступної зими регіон може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу, ніж торік. Також Європа може збільшити закупівлі наступного літа приблизно на 14%, щоб відновити втрачені запаси.

Враховуючи падіння попиту на газ через високі ціни на енергоносії, цих поставок достатньо, щоб покрити повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня.

Для отримання додаткового палива європейським покупцям доведеться купувати на спотовому ринку на 90% більше скрапленого газу, ніж вони забезпечили за довгостроковими контрактами, що ще більше посилить конкуренцію з Азією.

Це підтримає світові ціни на газ, які різко зросли після того, як Європа намагалася зменшити свою залежність від Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Нагадаємо, російські доходи від нафти й газу впали до мінімуму за 14 місяців, попри зростання цін. На ресурси викопного палива припадає понад третина російського бюджету.