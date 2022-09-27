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На трасі газопроводу "Північний потік-1" у Балтійському морі стався витік газу

Навколо місць витоків встановлені п’ятимильні зони заборони для судноплавства.

На трасі газопроводу "Північний потік-1" у Балтійському морі стався витік газу
ілюстративне фото
Фото: ИноСМИ

На північному сході від острова Борнгольм (у Балтійському морі, належить Данії) на трасі газопроводу "Північний потік-1" стався витік газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Морське управління Данії.

Навколо місць витоків встановлені п’ятимильні зони заборони для судноплавства.

Раніше оператор магістралі Nord Stream AG повідомив, що увечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з’ясовуються.

Як повідомлялося, "Північний потік-1" потужністю 55 млрд кубометрів газу зупинено на рік у зв’язку з напрацюванням двигунами міжремонтного пробігу, а також поломками компресорного обладнання.

"Північний потік-2" аналогічної потужності не розпочав працювати через санкції.

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