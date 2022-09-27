Макрон 1 грудня зустрінеться з Байденом у Вашингтоні

Це буде перший візит президента Франції до США за час президентства Байдена.

Президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати Вашингтон із державним візитом 1 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден приймуть президента Франції Емманюеля Макрона та пані Бріжит Макрон під час державного візиту до Сполучених Штатів... 1 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це буде перший візит Макрона до Вашингтона під час президентства Байдена.

"Лідери обговорять подальшу тісну співпрацю щодо глобальних викликів і пріоритетних напрямів двостороннього співробітництва, що становлять обопільний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Макрон закликав нейтральні країни припинити мовчати про вторгнення Росії в Україну. Він звинуватив Росію в сучасному імперіалізмі, що ґрунтується на законі джунглів.

11 вересня президент Франції провів чергову розмову з Путіним і закликав його відвести війська від ЗАЕС.