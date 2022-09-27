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Частина допомоги США українським правоохоронцям призначена для розслідування звірств російської армії

Із середини грудня 2021 року Сполучені Штати виділили 645 мільйонів доларів на підримку галузі цивільної безпеки в Україні.

Частина допомоги США українським правоохоронцям призначена для розслідування звірств російської армії
Фото: medium.com

Частина з 457,5 мільйонів, виділених США для підтримки українських правоохоронців та кримінальної юстиції, призначення для розслідування звірств, скоєних в Україні російськими військовими.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

“На додаток до розширення нашої прямої допомоги українським правоохоронним органам, частина цієї нової допомоги також буде продовжувати підтримку США зусиль українського уряду щодо документування, розслідування та судового переслідування звірств, скоєних російськими військами”, – йдеться у повідомленні.

У Держдепі зазначили, що із середини грудня 2021 року Сполучені Штати виділили на ці потреби понад 645 мільйонів доларів допомоги, зокрема для Національної поліції та Державної прикордонної служби України. 

“Надання нами засобів індивідуального захисту, медикаментів та бронетехніки значно скоротило втрати серед українських мирних мешканців та їхніх захисників. Українські правоохоронні органи зберігають стійкість, мотивацію та рішучість виконувати свої широкомасштабні правоохоронні завдання та підтримувати невинних цивільних осіб у містах та селищах, які зазнають безперервних обстрілів з боку Росії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділили додаткові 457,5 мільйонів доларів на підтримку галузі цивільної безпеки в України. 

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