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У США заявили, що з новообраним урядом Італії продовжать підтримувати Україну

"Італія є життєво важливим союзником, сильною демократією і цінним партнером", - зауважив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У США заявили, що з новообраним урядом Італії продовжать підтримувати Україну
держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його держава продовжить працювати з новообраною владою Італії над досягненням спільних цілей, серед яких - підтримка вільної та незалежної України.

Про це йдеться в дописі Блінкена у Twitter. "Після вчорашніх виборів в Італії ми прагнемо працювати владою Італії над досягненням наших спільних цілей: підтримка вільної та незалежної України, дотримання прав людини і побудова сталого економічного майбутнього", - зазначив держсекретар США.

За словами Блінкена, Італія є "життєво важливим союзником, сильною демократією і цінним партнером".

Нагадаємо, в Італії вперше з часів Другої світової війни на виборах перемогла коаліція правих партій – разом вони набрали близько 40% голосів. Уряд може очолити Джорджія Мелоні.

Вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України і не ризикувати з крихкими фінансами Італії. Хоча в минулому Мелоні висловлювала євроскептичні погляди, а її союзники мають неоднозначно прихильні погляди щодо Росії і Путіна.

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