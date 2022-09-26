У США заявили, що з новообраним урядом Італії продовжать підтримувати Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його держава продовжить працювати з новообраною владою Італії над досягненням спільних цілей, серед яких - підтримка вільної та незалежної України.
Про це йдеться в дописі Блінкена у Twitter. "Після вчорашніх виборів в Італії ми прагнемо працювати владою Італії над досягненням наших спільних цілей: підтримка вільної та незалежної України, дотримання прав людини і побудова сталого економічного майбутнього", - зазначив держсекретар США.
За словами Блінкена, Італія є "життєво важливим союзником, сильною демократією і цінним партнером".
Following yesterday’s Italian elections, we are eager to work with Italy's government on our shared goals: supporting a free and independent Ukraine, respecting human rights, and building a sustainable economic future. Italy is a vital ally, strong democracy, and valued partner.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022
Нагадаємо, в Італії вперше з часів Другої світової війни на виборах перемогла коаліція правих партій – разом вони набрали близько 40% голосів. Уряд може очолити Джорджія Мелоні.
Вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України і не ризикувати з крихкими фінансами Італії. Хоча в минулому Мелоні висловлювала євроскептичні погляди, а її союзники мають неоднозначно прихильні погляди щодо Росії і Путіна.