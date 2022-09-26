Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії

Італійські парламентські вибори завершилися. За даними екзитполів, більшість отримали праві , які вже найближчим часом спробують сформувати уряд і обрати нового прем'єра. Друг України Маріо Драгі остаточно полишає свій пост, його наступницею стане лідерка ультраправої політсили “Брати Італії” Джорджія Мелоні , яка забезпечила перемогу правій коаліції з попереднім результатом 44,4%. До складу її кабінету увійдуть інші радикали та популісти з числа “друзів Путіна” – однопартійці Маттео Сальвіні (“Ліга” – 8,9%) та Сільвіо Берлусконі (“Вперед, Італіє”– 8,3%). Водночас демократи цього разу отримали близько 19% в Сенаті. Чого чекати Італії, чи поверне свої позиції Росія та чи зміниться політика Рима щодо України?

Рух направо

Лідерка “Брати Італії” Джорджія Мелоні оголосила про перемогу на виборах в Італії та збирається стати першою жінкою-прем’єр-міністром країни. Очікується, що пані Мелоні сформує уряд найбільш правих сил Італії з часів Другої світової війни.

Фото: EPA/UPG

Якщо дані екзитполів справдяться, праві керуватимуть третьою за важливістю економікою Європейського Союзу, балансуючи між офіційним Брюсселем, Вашингтоном і членами коаліції з числа друзів Путіна.

Водночас якщо для Мелоні це був очікуваний успіх, то для союзників – “Ліги” та “Вперед, Італіє” – результати стали не дуже приємними. Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні сподівалися на вищі показники. Щодо Демпартії, то вона показала чи не найнижчий з прогнозованих результатів – лише 19% у Сенаті. Неймовірно високу прихильність, особливо на півдні, виборці продемонстрували Руху 5 зірок, що отримав 15%. У цілому явка стала чи не найнижчою в історії – проголосували 63,91% тих, хто мав право голосу.

Ще ніколи італійські вибори не були настільки орієнтованими на онлайн-аудиторію, як цього разу, а все через те, що явка молоді прогнозувалася чи не найнижчою в італійській історії. Майже 10 мільйонів виборців віком до 35 років, а це чверть електорату, не відчували себе представленими тим політичним класом, що подавав свої кандидатури на ці вибори. Що цікаво: деякі опитування показували, що кожна друга молода людина орієнтувалася на уподобання лівоцентристів, але не могла визначити конкретне ім'я кандидата в депутати, за кого планувала віддати свій голос. Парадокс у тому, що сам по собі рух направо зумовлений не тим, що італійський виборець стає радикальним, а тому, що він не може знайти адекватної політичної пропозицій серед лівих.

Фото: EPA/UPG

Серед основних питань, які обговорювали під час виборчої кампанії, – екологічні виклики, податкова реформа, зайнятість. А от питання України точно не було пріоритетним у порядку денному жодної політичної сили. Чи означає це, що воно втратило свою актуальність? Зовсім ні. Просто так склалося, що італійці більше цікавляться внутрішньою політикою, ніж зовнішньою.

Хто така Джорджія Мелоні

Ультраправій Джорджії Мелоні екзитполи давно пророкували першість на цих перегонах і посаду прем’єр-міністра Італії. Її біографія доволі незвична для католицької Італії: незаміжня мама, 45-річна Мелоні, завойовувала все більше балів довіри в опитуваннях. Вона стала першим лідером від ультраправої партії з часів Беніто Муссоліні. Водночас партія “Брати Італії” відійшла далеко від адженди 40-х років ХХ століття і сповідує ідеологію консерватизму, однак це не завадило багатьом старожилам-неофашистам залишитися в партійних рядах.

Фото: EPA/UPG

Джорджія Мелоні заснувала партію «Брати Італії» 2012 року як праву антиістеблішментську силу, яка протягом останніх десяти років не отримувала значної підтримки серед електорату, який робив ставку більше на популістів. То що ж дозволило цього разу домогтися карколомного успіху?

Експерти називають кілька важливих чинників: незмінність гасел упродовж усіх років, особистий авторитет лідерки партії та вдале позиціонування політсили, тоді як інші, для прикладу Рух 5 зірок, зазнали провалу. Деякі журналісти називають Мелоні “політичним феноменом”, адже вона вдало адаптує стратегію під власну вигоду. Відкрите захоплення Муссоліні в молодості та участь у Молодому ультраправому русі, з одного боку, а з іншого – заяви про те, що режим Муссоліні привів Італію до “руйнування”; захоплення іншими ультраправими лідерами, такими як Віктор Орбан та Марі Ле Пен, і водночас апелювання до консервативних цінностей Республіканської партії США та Консервативної партії Великобританії.

Коли формувався уряд Конте і Драгі, Мелоні єдина з теперішніх правих сил відмовилася увійти до нього. При цьому це не завадило розділяти позицію безпосередньо самого Маріо Драгі щодо надання військової допомоги Україні. Відтоді в обох політиків склалися доволі теплі робочі відносини. Італійські експерти тепер подейкують, що за прем’єрства Мелоні Драгі може повернутися назад до Брюсселя і там захищати інтереси Італії.

Фото: EPA/UPG Лідерка партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні реагує під час виступу прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте в нижній палаті парламенту в Римі, Італія, 9 вересня 2019 року.

Російський чинник?

Напередодні Дня Незалежності України Мелоні опублікувала відео наруги над українкою шукачем притулку з Гвінеї. Лідерка правих вирішила так покритикувати політику міграції в Європі. Це спровокувало жваві дискусії всередині еліти – реакція надійшла не лише від лідерів Демократичної партії Італії (ліві), а також і від правих депутатів і сенаторів. Крім того, це привернуло увагу CNN та інших світових інформаційних агентств. Twitter навіть довелося видалити з мережі відео зґвалтування. Хтось може подумати про російське втручання, однак слідство цього так і не довело. Сама ж Джорджія Мелоні перебуває в полі зору російської влади. Російська газета «Правда» постійно критикує її за те, що вона не приєднується до пропозицій російської влади про співпрацю.

У серпні низка італійських знаменитостей виступили проти Мелоні та її підходів, які стосуються політики планування родини, відданості традиційній сім’ї, нехтування правами меншин, а також позиції щодо чинного закону про заборону абортів. На цьому, звісно, намагатимуться зіграти росіяни, щоб змусити Мелоні бути більш “договороспроможною”.

Сама ж лідерка ультраправих сприймається Кремлем як настирливий політичний гравець, який не хоче грати за кремлівським сценарієм. Тому можна однозначно припустити, що РФ докладе чималих зусиль, щоб усіма можливими засобами дискредитувати «Братів Італії» і примусити її до активнішої співпраці з “друзями Путіна” з числа правих.

“Друзі Путіна”і майбутнє Італії

Деякі італійські експерти стверджують, що голосування за «Братів Італії» виглядало радше як протестне. Утім найбільша небезпека – це союзники Мелоні по коаліції з партії “Ліга” Маттео Сальвіні через їхні давні політичні зв’язки з РФ. Нагадаємо, що у 2016 році “Ліга” і “Единая Россия” підписали меморандум про співробітництво, який не був відтоді змінений чи скасований. До речі, якби “Брати Італії” виграли вибори з незначною відсотковою перевагою, їм довелося б вести безперервні переговори з “Лігою” і ситуація стала б іще більш крихкою з погляду стабільності самої Італії та узгодження позицій з Брюсселем і Вашингтоном.

Фото: er.ru 'Единая Россия' уклала угоду про співпрацю з італійською партією 'Ліга Півночі' 2016-го

Ще один старий союзник Путіна – лідер майбутньої коаліційної партії “Вперед, Італіє” Сільвіо Берлусконі. Він зіграв ключову роль у відставці Маріо Драгі. Днями він висловив подив, чому російські війська не зосередилися під час старту повномасштабного вторгнення в Україну на Києві та зміні там влади.

Зі свого боку Мелоні, якій усе ж доведеться формувати коаліцію із Сальвіні та з Берлусконі, твердо дотримується лінії, яку сповідувала ще з часів урядування Драгі та перебування в опозиції: «Якби ми вирішили зняти санкції з Росії та відмовилися постачати Україні зброю, нас вважали б італійськими спагеті».

Як зауважив секретар Демократичної партії Енріко Летта, “першим, хто підніме тост за перемогу правих в Італії, буде Путін”.