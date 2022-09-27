​Путін 30 вересня може оголосити про анексію окупованих територій України, – британська розвідка

У п’ятницю, 30 вересня, під час виступу перед обома палатами російського парламенту президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих українських територій.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Великої Британії.
"Існує реальна можливість, що Путін використає свій виступ для офіційного оголошення про приєднання окупованих регіонів України до Російської Федерації", – зазначає британська розвідка, нагадуючи, що "референдуми", які зараз проходять на цих територіях, мають завершитися 27 вересня.
"Російське керівництво, напевно, сподівається, що будь-яке оголошення про анексію буде розглядатися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідує патріотичну підтримку конфлікту", – йдеться в огляді.
Однак, на думку британської розвідки, це прагнення, ймовірно, буде підірвано інформацією про нещодавні невдачі Росії на полі бою і занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.
Нагадаємо, псевдореферендуми на захоплених частинах Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей окупанти влаштували із 23 по 27 вересня. Озброєні солдати вдиралися до осель людей, аби мотивувати їх взяти участь у фіктивному голосування.
Також фіксувалося завезення для "голосування" людей з Криму. За даними СБУ, окупанти ще на початку вересня оформили "результати" псевдореферендумів.
Україна не визнає незаконного "приєднання" своєї території до Росії і буде її деокуповувати. Заяви про невизнання зробили і союзники, зокрема США.