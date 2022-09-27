У Великобританії представили нову королівську монограму

Вона буде міститися на урядових будівлях, державних документах і поштових скриньках.

Оприлюднено нову королівську монограму короля Чарльза III “CIIIR”– так званий шифр його ініціалів, який буде міститися на урядових будівлях, державних документах і нових поштових скриньках.

Про це пише BBC.

Король особисто обрав її з низки зразків, запропонованих Геральдичною палатою Великобританії.

Монограма поєднує у собі першу букву його імені “C” (Charles) і літеру “R” – від латинського слова “Rex” (перекладається як король), а також “III” – з імені нового британського монарха (King Charles III).

Фото: Buckingham palace

Шифр його покійної матері, королеви Єлизавети II, був “EIIR”, що означає Єлизавета II Regina (королева латиною).

Фото: uk.news.yahoo.com

Нове правління короля Чарльза передбачає й інші зміни. Нові банкноти із зображенням короля увійдуть в обіг до середини наступного року, а саме зображення оприлюднять до кінця 2022-го. Дата випуску нових монет ще невідома.

Водночас теперішні банкноти та монети залишаться дійсними, тобто гроші Чарльза та Єлизавети можна буде використовувати паралельно.

Королівська пошта також повідомляє, що нові марки із зображенням короля Чарльза “ввійдуть в обіг, коли поточні запаси марок будуть вичерпані”.

Нагадаємо, Король Карл (Чарльз) III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу 10 вересня.

Вдень 8 вересня лікарі королівської родини повідомили, що занепокоєні станом здоровʼя Її Величності Єлизавети II, тож до шотландського замку Балморал прибули члени монаршої родини. Ввечері зʼявилася звістка про смерть.

Чарльз – у минулому принц Уельський, старший син на той час герцогині Единбурзької Єлизавети II та Філіпа Герцога Единбурзького. Він є рекордсменом в історії Британської імперії за тривалістю перебування в статусі спадкоємця британської корони, і найстаршою людиною, яка стала монархом.