Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО і президентка Єврокомісії обговорили посилення підтримки України

"Настав час узгодити нову Спільну декларацію, щоб розвивати наше партнерство", - зауважив Столтенберг.

Генсек НАТО і президентка Єврокомісії обговорили посилення підтримки України
Фото: Twitter/Jens Stoltenberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили посилення підтримки України.

Про це йдеться в дописі Столтенберга у Twitter.

Сторони зустрілися сьогодні в Брюсселі. Серед іншого мова йшла також про співпрацю між альянсом та комісією.

"Ми обговорили агресію Росії проти України та посилення підтримки України. Співпраця між НАТО та ЄС сприяє безпеці та стабільності, тому ми вважаємо, що настав час узгодити нову Спільну декларацію, щоб розвивати наше партнерство", - йдеться в дописів генсека альянсу.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що НАТО може роками підтримувати Україну у війні з Росією.

На думку генерала-лейтенанта армії США у відставці, збільшення військових витрат країн-членів альянсу і зміцнення східного флангу можуть перешкодити президенту РФ Володимиру Путіну розширити війну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також