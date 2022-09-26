Генсек НАТО і президентка Єврокомісії обговорили посилення підтримки України

"Настав час узгодити нову Спільну декларацію, щоб розвивати наше партнерство", - зауважив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили посилення підтримки України.

Про це йдеться в дописі Столтенберга у Twitter.

Сторони зустрілися сьогодні в Брюсселі. Серед іншого мова йшла також про співпрацю між альянсом та комісією.

"Ми обговорили агресію Росії проти України та посилення підтримки України. Співпраця між НАТО та ЄС сприяє безпеці та стабільності, тому ми вважаємо, що настав час узгодити нову Спільну декларацію, щоб розвивати наше партнерство", - йдеться в дописів генсека альянсу.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що НАТО може роками підтримувати Україну у війні з Росією.



На думку генерала-лейтенанта армії США у відставці, збільшення військових витрат країн-членів альянсу і зміцнення східного флангу можуть перешкодити президенту РФ Володимиру Путіну розширити війну.