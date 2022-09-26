У Росії затримали японського консула, звинувачують у шпигунстві

У Росії заявили про затримання консула Японії Мотокі Тацунорі, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

Тацунорі звинувачують у шпигунстві. Японська сторона отримала з цього приводу протест по дипломатичних каналах, а консула оголосили персоною нон-грата в РФ.

Консула начебто піймали при отриманні грошей за інформацію обмеженого доступу про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї.

Затримання відбулося у Владивостоці. Його проводили співробітники російської ФСБ.

Нагадаємо, нині стало відомо, що Японія застосувала додаткові антиросійські санкції. Уряд країни вирішив заборонити експорт товарів, повʼязаних із хімічною зброєю. До санкційного списку додали 21 російську організацію, зокрема наукові лабораторії.

Також Японія "висловила стурбованість можливим застосуванням Росією ядерної зброї.

Нещодавно РФ припинила дію угоди з Японією про спрощене відвідування Південних Курил.