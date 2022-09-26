Мобілізація в Росії означає, що вона програє, – Трасс

Премʼєрка вважає, що Путін неправильно оцінив спротив українців і реакцію світу на вторгнення.

Фото: Ліз Трасс під час дебатів заявила, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби

Оголошення президентом РФ мобілізації свідчить про те, що українці "перехитрили" Володимира Путіна. Таку думку в інтервʼю каналу CNN висловила премʼєр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.

Вона вважає, що призов свідчить про те, що Росія програє.

"Він (Путін – ред.) зробив стратегічну помилку, коли вторгся в Україну", – зазначила вона.

Премʼєрка вважає, що російський президент також невірно оцінив реакцію світу на вторгнення.

"Ми бачили, як українці продовжують протистояти російському наступу. І я думаю, що він (Путін – ред.) не передбачив реакцію вільного світу", – заявила вона.

На запитання, як західні лідери мають відреагувати, якщо Путін посилить військову активність в Україні, Трасс сказала, що вони "не повинні слухати його бряцання зброєю та його фіктивні погрози". Замість цього, на її думку, потрібно продовжувати вводити санкції проти Росії та підтримувати українців.

Нагадаємо, Путін оголосив так звану часткову мобілізацію 21 вересня. Росіяни відреагували на це масовими втечами за кордон. Згідно з офіційними заявами, призвати мають 300 000 осіб, втім, за даними журналістів, насправді хочуть мобілізувати понад мільйон.

Те, що призовники поїдуть на війну в Україну, не приховується, російський міністр оборони сказав, що мобілазція організована "для контролю" над окупованими територіями України.