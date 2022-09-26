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За вчора Сили оборони ліквідували 500 окупантів, літак і чотири вертольоти

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. 

За вчора Сили оборони ліквідували 500 окупантів, літак і чотири вертольоти

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 26 вересня орієнтовно становлять 57 200 осіб. За вчора Сили оборони ліквідували 500 ворогів. 

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

  • танків – 2290 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин – 4857 (+25) од.;
  • артилерійських систем – 1369 (+1) од.;
  • РСЗВ – 330 (+2) од.;
  • засобів ППО – 172 (+1) од.;
  • літаків – 260 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 224 (+4) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4) од.;
  • крилатих ракет – 241 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од.;
  • спеціальна техніка – 131 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. 

Нагадаємо, за минулу добу противник завдав пʼять ракетних і 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв чотири ударних БПЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. 

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