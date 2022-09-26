За вчора Сили оборони ліквідували 500 окупантів, літак і чотири вертольоти

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 26 вересня орієнтовно становлять 57 200 осіб. За вчора Сили оборони ліквідували 500 ворогів.
Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.
Інші втрати:
- танків – 2290 (+15) од.;
- бойових броньованих машин – 4857 (+25) од.;
- артилерійських систем – 1369 (+1) од.;
- РСЗВ – 330 (+2) од.;
- засобів ППО – 172 (+1) од.;
- літаків – 260 (+1) од.;
- гелікоптерів – 224 (+4) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4) од.;
- крилатих ракет – 241 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од.;
- спеціальна техніка – 131 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу противник завдав пʼять ракетних і 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв чотири ударних БПЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.