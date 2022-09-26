За вчора Сили оборони ліквідували 500 окупантів, літак і чотири вертольоти

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 26 вересня орієнтовно становлять 57 200 осіб. За вчора Сили оборони ліквідували 500 ворогів.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

танків – 2290 (+15) од.;

бойових броньованих машин – 4857 (+25) од.;

артилерійських систем – 1369 (+1) од.;

РСЗВ – 330 (+2) од.;

засобів ППО – 172 (+1) од.;

літаків – 260 (+1) од.;

гелікоптерів – 224 (+4) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4) од.;

крилатих ракет – 241 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од.;

спеціальна техніка – 131 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу противник завдав пʼять ракетних і 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв чотири ударних БПЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.