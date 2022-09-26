Триває робота щодо наступних обмінів полоненими, - Зеленський

"Хоч би як було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота щодо наступних обмінів полоненими з Росією триває.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Цього тижня, у вівторок, у мене має бути чіткий план щодо кожного й кожної зі звільнених – як буде відновлене їхнє нормальне життя. Як і процесом звільнення наших героїв з полону, цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова Офісу. Також йому допомагають голова ГУР МО Кирило Буданов, а також наш омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України тощо", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наразі триває робота і щодо наступних обмінів.

"Хоч би як було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого. Але все ж пам’ятаємо: це непросто, це вимагає зусиль багатьох людей, і це прямо пов’язано із ситуацією на передовій. Наші активні дії – це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону", - сказав президент.

Нагадаємо, в російському полоні залишаються близько 2500 українців, серед них є цивільні.