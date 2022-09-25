Знищені техніка, склади з боєприпасами і живою силою росіян, відбиті ворожі атаки, - Генштаб про ситуацію на фронті

Також ліквідували зенітно-ракетний комплекс С-300 зі складом боєприпасів поблизу Токмака.

За минулу добу українські захисники на тимчасово захопленій території Запорізької області знищили близько 10 одиниць озброєння та військової техніки росіян в районі Гуляйполя. Також ліквідували зенітно-ракетний комплекс С-300 зі складом боєприпасів поблизу Токмака.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також українські військові відбили атаки росіян у районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Авіація Сил оборони України завдала 21 удар по позиціях окупантів. Було підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки та сім позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за цю добу уразили шість пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки загарбників, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів із боєприпасами, а також вісім окремих важливих цілей.

Тим часом російські окупанти завдали чотири ракетні та сім авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожого вогню постраждало понад 35 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

За даними Генштабу, ситуація на фронті станом на 18.00 25 вересня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;

росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області; на Слобожанському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ;

під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ; на Краматорському рашисти обстріли Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярову, Пришиб та Озерне;

рашисти обстріли Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярову, Пришиб та Озерне; на Бахмутському ворожим вогнем накрило Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівку, Зайцеве, Опитне, Яковлівку, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповку, Юр’ївку, Виїмку, Білогорівку, Роздолівку, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське;

ворожим вогнем накрило Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівку, Зайцеве, Опитне, Яковлівку, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповку, Юр’ївку, Виїмку, Білогорівку, Роздолівку, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське; на Авдіївському росіяни остріляли Авдіївку, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівку, Новомихайлівка, Мар’їнку та Парасковіївку;

росіяни остріляли Авдіївку, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівку, Новомихайлівка, Мар’їнку та Парасковіївку; на Новопавлівському та Запорізькому обстрілів зазнали 18 населених пунктів: Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське;

та обстрілів зазнали 18 населених пунктів: Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське; на Південнобузькому від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 38 населених пунктів, які розташовані неподалік від лінії зіткнення: Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

Рашисти здійснили майже 60 вильотів БпЛА з метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, на Херсонщині українські військові знищили два склади боєприпасів окупантів.

Також силами й засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити ще один іранський безпілотник Shahed-136. Ним росіяни намагалися атакувати Миколаїв.