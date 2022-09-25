На Херсонщині знищено два склади боєприпасів окупантів

Попереджено прохід ДРГ противника в тил українських підрозділів у Нововоронцовській громаді.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 25 вересня на півдні України 133 вогневі завдання.

Про це повідомляється на сторінці ОК "Південь" у соцмережі Facebook.

"Завдано вогневих уражень по переправах у районі Нової Каховки, районах зосередження особового складу і техніки рашистів і по їхнім засобам протиповітряної оборони. Знищено склад боєприпасів у Херсонському районі, а в Бериславському – і склад, і пункт управління", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під ранок виявлено та попереджено прохід ДРГ противника в тил українських підрозділів у Нововоронцовській громаді.

"Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч становлять 8 рашистів, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА. Решта втрат дорозвідуються", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники через ускладнення логістики після руйнування мостів проклали поблизу Нової Каховки на Херсонщині трубопровід для перекачування пального.