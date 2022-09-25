У ДСНС розповіли про свої втрати під час війни з Росією

На ліквідацію наслідків ворожих обстрілів здійснили понад 50 тисяч виїздів.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про втрати фахівців у війні Росії проти України.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

За даними установи:

43 рятувальники - загинули;

149 - отримали поранення;

8 - потрапили в полон.

Також ДСНС здійснила від початку повномасштабного вторгнення понад 50 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Нагадаємо, днями у Харківській області під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників "Харківобленерго" та один працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Один чоловік загинув.

За минулу добу сапери ДСНС знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів