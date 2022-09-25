Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
ГоловнаСуспільствоВійна

У ДСНС розповіли про свої втрати під час війни з Росією

На ліквідацію наслідків ворожих обстрілів здійснили понад 50 тисяч виїздів.

У ДСНС розповіли про свої втрати під час війни з Росією
Фото: Пресслужба ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про втрати фахівців у війні Росії проти України.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

За даними установи:

  • 43 рятувальники - загинули;
  • 149 - отримали поранення;
  • 8 - потрапили в полон.

Також ДСНС здійснила від початку повномасштабного вторгнення понад 50 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Нагадаємо, днями у Харківській області під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників "Харківобленерго" та один працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Один чоловік загинув.

За минулу добу сапери ДСНС знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також