У ДСНС розповіли про свої втрати під час війни з Росією

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про втрати фахівців у війні Росії проти України.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
За даними установи:
- 43 рятувальники - загинули;
- 149 - отримали поранення;
- 8 - потрапили в полон.
Також ДСНС здійснила від початку повномасштабного вторгнення понад 50 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів.
Нагадаємо, днями у Харківській області під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників "Харківобленерго" та один працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Один чоловік загинув.
За минулу добу сапери ДСНС знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів