МЗС розповіло, як українцям вибратися з-під російської окупації через Грузію, Азербайджан та Казахстан

Міністерство оприлюднило алгоритм дії і перелік документів, необхідних для їзду, перебування і виїзду з цих держав.

Для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також у Криму і хочуть покинути ці землі через загрожу життю або здоров'ю, можуть це зробити, виїхавши до Грузії, Азербайджану чи Казахстану.

Алгоритм дій і перелік необхідних документів підготували в Міністерстві закордонних справ, йдеться на сайті відомства.

МЗС розробило пам'ятки щодо кожної держави, вказавши в них, куди можуть звернутися українці в разі необхідності.

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Також у міністерстві закликали перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту в іноземних державах та умови перебування на їхній території за допомогою інтерактивної онлайн-карти tripadvisor.mfa.gov.ua.

Нагадаємо, раніше влада Херсонщини розповіла, куди звертатися, щоб виїхати з тимчасово окупованої території області.