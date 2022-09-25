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На Чернігівщині українські бійці "посадили" антидроновою рушницею ворожий квадрокоптер Mavic

На дроні була осколкова граната ВОГ-17.

На Чернігівщині українські бійці "посадили" антидроновою рушницею ворожий квадрокоптер Mavic
Фото ілюстративне
Фото: ukroboronprom.com.ua

У Чернігівській області українські захисники "посадили" російський квадрокоптер Mavic.

Відео з трофеєм оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

За словами бійців, на дроні була осколкова граната ВОГ-17, з елементами картечі.

Військові кажуть - Mavic повністю цілий, ніяк не пошкоджений. Тож фахівці замінять деякі елементи системи, і квадрокоптер буде допомагати українським захисникам працювати по рашистах.

Нагадаємо, нещодавно на Харківському напрямку бійці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ.

Раніше українські десантники забрали в російських окупантів танк Т-80.

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