У Чернігівській області українські захисники "посадили" російський квадрокоптер Mavic.
Відео з трофеєм оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
За словами бійців, на дроні була осколкова граната ВОГ-17, з елементами картечі.
Військові кажуть - Mavic повністю цілий, ніяк не пошкоджений. Тож фахівці замінять деякі елементи системи, і квадрокоптер буде допомагати українським захисникам працювати по рашистах.
Нагадаємо, нещодавно на Харківському напрямку бійці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ.
Раніше українські десантники забрали в російських окупантів танк Т-80.