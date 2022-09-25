На дроні була осколкова граната ВОГ-17.

У Чернігівській області українські захисники "посадили" російський квадрокоптер Mavic.

Відео з трофеєм оприлюднив Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

За словами бійців, на дроні була осколкова граната ВОГ-17, з елементами картечі.

Військові кажуть - Mavic повністю цілий, ніяк не пошкоджений. Тож фахівці замінять деякі елементи системи, і квадрокоптер буде допомагати українським захисникам працювати по рашистах.

Нагадаємо, нещодавно на Харківському напрямку бійці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ.

Раніше українські десантники забрали в російських окупантів танк Т-80.