Звільнена з полону капітан Мамонова народила дівчинку

Українська військова з Рівненщини Мар'яна Мамонова, яка перебувала у полоні росіян майже шість місяців, народила дівчинку у луцькому перинатальному центрі.

Про це повідомляє ВолиньPost. Радісну новину підтвердила мама Мар'яни.

Дівчинка народилася близько 4-ї ранку із вагою 3250 грамів та зростом 57 сантиметрів.

Військова медикиня Мар‘яна Мамонова - капітан медичної служби, більше 3 років прослужила в Збройних Силах України. Мар‘яна вчилась у Тернопільському медичному університеті, магістратуру закінчувала у Київській військово-медичній академії, потім, за розподіленням, була відправлена служити у 36-у окрему бригаду морської піхоти в Бердянську.

Практично постійно до 24 лютого вона перебувала у військових госпіталях у зоні воєнних дій з солдатами та пораненими. З початку повномасштабної війни медик знаходилась у Маріуполі, де на початку квітня потрапила в полон.

Нагадаємо, унаслідок великого обміну полоненими з російського полону повернулись 215 людей. Серед звільнених захисників 188 – оборонці "Азовсталі". З них 108 "азовців", решта – нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та працівники СБУ.