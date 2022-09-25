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Мобілізація може також підсилити підрозділи Росгвардії, – британська розвідка

Росгвардія погано підготовлена до інтенсивних бойових дій.

Мобілізація може також підсилити підрозділи Росгвардії, – британська розвідка
Фото: informnapalm.org

У Росії "часткову" мобілізацію можуть використовувати для поповнення Росгвардії. 

Про це йдеться у звіті британської розвідки у Twitter 25 вересня.

Підрозділи Росгвардії відіграли свою роль як у бойових діях, так і в тилу під час вторгнення в Україну та наразі беруть участь у проведенні псевдореферендумів на окупованих територіях. Однак у розвідці скептично оцінюють бойові можливості гвардійців.

"Росгвардія була особливо погано підготовлена до інтенсивних бойових дій, які вона пережила в Україні", – йдеться у звіті.

У британській розвідці припустили, що з огляду на необхідність придушення протестів в Росії, а також наявність оперативних завдань в Україні, Росгвардія зазнає особливого навантаження.

"Існує можливість мобілізації для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, у сьомому пункті указу президента РФ йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

Путін підписав закон про посилення покарань в період мобілізації, а також про введення покарання за здачу в полон.

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