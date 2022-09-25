Протягом другого дня “референдумів” активності не було взагалі, – Хлань

Активності на фіктивних референдумах, організованих Росією на окупованих територіях України, немає.

Про це у соцмережі Facebook написав радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Очевидці повідомляють, що сьогодні активності немає взагалі. Актори відпрацювали вчорашній день і натовпи “бажаючих” припинились”, – йдеться у повідомленні.

Зранку так звані члени комісії відпрацювали декількох перехожих і решту дня просиділи.

“Наші люди не йдуть, двері не відчиняють. В селах колаборанти разом з озброєними орками ходили по дворах і погрожували підвалом, якщо не проголосувати”, – додав Хлань.

Тих, до кого змогли причепитись на вулиці просять заповнити і за себе і за рідних, і знайомих, – аби тільки заповнити.

Нагадаємо, 23 вересня Росія розпочала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Росіяни також завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

Співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендуми, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

Україна надіслала запит на термінове скликання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України, засідання відбудеться 27 вересня о 22:00 за київським часом.

У Мінреінтеграції повідомили, що окупаційна російська влада покликала на фейкові референдуми іноземних “спостерігачів”: це представники Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР.