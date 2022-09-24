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У вівторок Радбез ООН обговорить фіктивні референдуми РФ на окупованих територіях України

"Росія має відповісти за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України".

У вівторок Радбез ООН обговорить фіктивні референдуми РФ на окупованих територіях України
Фото: EPA/UPG

Україна надіслала запит на термінове скликання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Росія має відповісти за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН”, – зазначив він.

Як пише Укрінформ, очікується, що засідання відбудеться 27 вересня о 15:00 (о 22:00 за київським часом).

Представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря ООН із проханням поінформувати про ситуацію на тимчасово захоплених територіях у зв’язку з псевдореферендумами.

Кислиця зазначив, що псевдореферендуми, які проводяться для подальшого порушення суверенітету й територіальної цілісності України, є грубим порушенням статуту ООН та основних норм і принципів міжнародного права.

Нагадаємо, вчора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Росіяни також завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

Співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендуми, та про колаборантів, що допомагають ворогу. 

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