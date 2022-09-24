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У неділю в Україні без опадів, температура до + 17

У південній частині до 20°.

У неділю в Україні без опадів, температура до + 17

У неділю, 25 вересня Україні прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя, вдень на Закарпатті місцями невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

На решті території 3-8° тепла; вдень 12-17°, у південній частині до 20°.

У Київській області температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°;

У Києві вночі 5-7° тепла, вдень стовпчики термометів піднімуться до 14-16°.

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