На заході та півночі України прогнозують невеликий дощ

У четвер, 22 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
У західних та північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Криму невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Температура вдень 10-15°, у південній та східній частинах 16-19°; на високогір'ї Карпат протягом доби 1-6° тепла.
У Київській області стовпчики термометрів піднімуться до 10-15°; в українській столиці – до 12-14°.
Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України переважатиме поле зниженого тиску, пройдуть дощі різної інтенсивності.