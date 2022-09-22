На заході та півночі України прогнозують невеликий дощ

У четвер, 22 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних та північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Криму невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15°, у південній та східній частинах 16-19°; на високогір'ї Карпат протягом доби 1-6° тепла.

У Київській області стовпчики термометрів піднімуться до 10-15°; в українській столиці – до 12-14°.

Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України переважатиме поле зниженого тиску, пройдуть дощі різної інтенсивності.